中国住建部：重点解决大中城市新市民和青年住房问题

中国住房和城乡建设部部长王蒙徽今天（31日）说，保障性租赁住房重点是要解决人口净流入的重点城市、特别是大中城市的新市民和青年人的住房问题，目前正抓紧推进。

综合中国央视新闻及中新网报道，王蒙徽今天（31日）在国新办举行的新闻发布会上说，中国已建成世界上最大的住房保障体系，2019年城镇居民人均住房建筑面积达到39.8平方米。

王蒙徽介绍说，这几年住建部加快建立以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。

他说，公租房方面，城镇户籍的低保、低收入住房困难家庭已做到应保尽保，基本上解决了这个问题；保障性租赁住房重点还是要解决人口净流入的重点城市，主要是大中城市，特别是这些城市的新市民和青年人的住房问题，现在正在抓紧推进。

王蒙徽还说，“十四五”期间将以发展保障性租赁住房为重点，进一步完善住房保障体系，增加保障性住房的供给，努力实现全体人民住有所居。

另外，住建部副部长倪虹在同场发布会上说，新市民和青年人往往工作年限短，收入相对较少，购房和付租金能力较弱，有调查显示大城市有70%的新市民和青年人是租房住,“租金付得起的区位比较远，区位比较好的租金又比较贵，这就成为新市民青年人买不起、租不好房的一个现实问题”。

倪虹说，国务院办公厅6月24日公布关于加快发展保障性租赁住房的意见，主要是解决符合条件的新市民、青年人等群体住房困难。

他强调，解决新市民、青年人住房问题是各级政府职责所在，城市政府应把“要我做”变为“我要做”，下决心下力气解决新市民、青年人住房问题。