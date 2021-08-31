中共11月召开十九届六中全会

中共中央政治局今天召开会议，决定今年11月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议。

根据央视新闻报道，今天召开的会议由中共中央总书记习近平主持。会议总结了中共百年奋斗的重大成就和历史经验，强调全党要坚持唯物史观和正确党史观，在新时代更好坚持和发展中国特色社会主义。

会议指出，坚持优先发展教育事业，推动教育改革发展取得明显成效，教育领域面貌发生明显变化。从巡视看，办学治校工作取得新成效，但也发现了一些共性问题和深层次问题，在加强党的建设、落实立德树人根本任务、执行党委领导下的校长负责制、从严管党治校、加强班子队伍和基层党组织建设等方面还有不足。

会议要求严肃反馈巡视发现的问题，压实整改主体责任，强化整改日常监督，持续发挥巡视利剑作用，督促党委（党组）把整改作为管党治校的有力抓手，坚持全面整改、突出重点，切实解决问题。要以整改为契机，坚持和加强党对高校的全面领导，以巡促改、以巡促建、以巡促治，推动新时代高等教育高质量发展。

会议还强调，要全面贯彻党的教育方针，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢记“国之大者”，坚持社会主义办学方向，为党育人、为国育才。落实教育改革部署，加强高校治理体系和治理能力建设。深入推进高校全面从严治党，强化严的氛围，加强权力运行监督制约，严肃查处腐败问题，形成有力震慑，切实防范廉洁风险，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。认真执行党委领导下的校长负责制，加强高校领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设，健全完善体制机制等。