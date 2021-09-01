中国住建部：城市住房租金年度涨幅不超过5%

中国住房和城乡建设部（简称住建部）昨天发布通知，要求城市住房租金年度涨幅不超过5%。

住建部在官网发布《住房和城乡建设部关于在实施城市，更新行动中防止大拆大建问题的通知》（简称《通知》），其中提到确保住房租赁市场供需平稳。

《通知》要求，不短时间、大规模拆迁城中村等城市连片旧区，防止出现住房租赁市场供需失衡加剧新市民、低收入困难群众租房困难。注重稳步实施城中村改造，完善公共服务和基础设施，改善公共环境，消除安全隐患，同步做好保障性租赁住房建设，统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，城市住房租金年度涨幅不超过5%。

《通知》也提到，严格控制大规模搬迁。不大规模、强制性搬迁居民，不改变社会结构，不割断人、地和文化的关系。要尊重居民安置意愿，鼓励以就地、就近安置为主，改善居住条件，城市更新单元（片区）或项目居民就地、就近安置率不宜低于50%。

《通知》并称，严格控制大规模增建。除增建必要的公共服务设施外，不大规模新增老城区建设规模，不突破原有密度强度，不增加资源环境承载压力，原则上城市更新单元（片区）或项目内拆建比不应大于2。

此外，在确保安全的前提下，允许适当增加建筑面积用于住房成套化改造、建设保障性租赁住房、完善公共服务设施和基础设施等。

《华尔街日报》指出，中国曾经投资于大规模的棚户区改造项目，以加强房地产需求。通过这些项目，地方政府拆除了老旧住宅，鼓励居民用他们获得的补偿款来购买新住宅。这些项目持续了10多年，促进了房地产投资，同时也给城市带来了沉重的债务负担。

报道引述住建部副部长黄艳说，目前，政府正在防止各地重走城市粗放开发建设老路。这种模式曾导致老旧小区被拆除。

自2017年以来，中国政府一直试图通过打击住房投机行为和对负债的开发商实施限制来为房地产市场降温。不同级别的官员今年都重申“房住不炒”，显示了政府在国家经济复苏放缓情况下的当前立场。