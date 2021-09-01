中国吉利汽车赠员工1.67亿股 平均每名员工可分43.1万港元

吉利汽车前天在香港交易所公告称，吉利汽车董事会通过了一项总额不超过3.5亿股的股份奖励计划，并根据该计划向10884名员工授予约1.67亿股股份。按昨天收盘价，吉利汽车平均每名员工将可分到43.1万元（港元，下同，约7.45万新元）。

据澎湃新闻报道，吉利汽车在公告中表示，此计划旨在鼓励这些被激励对象继续为集团的长期增长做出贡献，从而提高公司及股份的价值，对股东有利；同时吸引和挽留有利于集团成长和发展的优质雇员。

根据股份奖励计划，可授出的股份数量最多为3.5亿股，约占已发行股份总数的3.56%。

据公告，1.67亿股授出股份将根据奖励予以发行，被激励对象需支付授出股份的面值；昨天，吉利汽车港股报收28.1元。据此，1.67亿股授出股份的市值约为46.93亿元。平均每名员工可分到约43.1万元。

值得注意的是，这一股份奖励计划将受限于一系列归属条件，归属条件达成后，被激励对象方可自2022年8月30日至2025年8月29日之间分四批获得股份，每年25%。

公告称，上述归属条件包括但不限于公司层面业绩考核和被激励对象层面的业绩考核。其中，公司层面的业绩考核指标包括（但不限于）以销量为代表的销售指标、以市占率排名为代表的市场地位指标、以净利润为代表的盈利指标等。

公告提到，吉利汽车中长期发展规划已确定2025年销售考核指标为年销量不低于300万辆，在整个考核期间市占率均需保持中国品牌第一（以上销量考核目标不含极氪品牌且仅适用于本公布项下之计划）。

此前，吉利汽车董事会刚刚通过了有关极氪汽车的股份奖励计划。2021年8月20日，吉利汽车在港交所公告称，采纳极氪股份奖励计划，通过预留及未来发行新极氪股份，向3393名被激励对象授出共计5656万股极氪股份。

2021年7月3日，吉利控股集团发布了共同富裕计划行动纲领，并称将进一步完善和实施包括全员收入增长计划、全员家庭健康保险计划、全员职业提升计划等一系列举措。

2021年6月10日，《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布，其中明确到2025年，浙江省推动高质量发展建设共同富裕示范区取得明显实质性进展。

据吉利汽车财报，2021年上半年，吉利汽车营收450.3亿元人民币，同比增长22.30%；股东应占溢利23.81亿元人民币，同比增长3.67%；净利润24.1亿元人民币，同比增长3.84%。在销量方面，吉利汽车（含领克品牌）上半年的总销量为63.02万辆，同比增长19%，完成了2021全年销量目标153万辆的41%。

