腾讯放弃音乐版权独家授权权利 丁磊：望真心实意

中国互联网巨头腾讯集团旗下的腾讯音乐昨晚（8月31日）宣布放弃音乐版权独家授权权利。

腾讯官方微信公众号“鹅厂黑板报”昨晚发布《关于放弃音乐版权独家授权权利的声明》。

声明说，腾讯放弃与上游相关版权方音乐版权独家协议中有关音乐版权独家授权的权利（与独立音乐人独家合作期限不超过三年，及新歌独家首发期不超过三十日之情形除外），上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。

声明说，腾讯严格按照中国国家市场监督管理总局今年7月24日发布的《决定书》要求，通过邮件正式向相关上游版权方发送《音乐版权授权合作协议解除通知函》及《音乐版权授权合作协议解除催告函》，最大限度寻求与相关上游版权方尽快解除独家协议。

截至8月23日，腾讯音乐已针对已达成的独家协议全部上游版权方发送相关函件，告知其需按期解约，其中绝大部分独家协议已按期解约。

声明还说，腾讯23日向未能按期解约的上游版权方发送《关于放弃音乐版权独家授权权利的声明》，明确放弃与相关上游版权方有关音乐版权独家授权的权利，并告知相关上游版权方可以自行向其它经营者进行授权。

中国市场监管总局网站在今年7月24日发布消息称，市场监管总局今年1月根据举报，对腾讯控股有限公司2016年7月收购中国音乐集团股权涉嫌违法实施经营者集中行为立案调查。

调查表明，2016年腾讯和中国音乐集团在相关市场份额分别为30%和40%左右，腾讯通过与市场主要竞争对手合并，获得较高的市场份额，集中后实体占有的独家曲库资源超过80%。

市场监管总局根据《反垄断法》责令腾讯及关联公司采取30天内解除独家音乐版权、停止高额预付金等版权费用支付方式、无正当理由不得要求上游版权方给予其优于竞争对手的条件等恢复市场竞争状态的措施。

另据观察者网报道，对于腾讯放弃音乐独家版权，网易CEO丁磊昨晚网易财报电话会上说，“腾讯音乐发布了放弃音乐独家版权的公告，我们非常期待这是一个真心实意、不含任何阳奉阴违的决定，我们呼吁公司创建开放、公平、共同创造行业健康发展的理念，开放授权。”

作为网易云音乐最大的对手，腾讯曾占有的独家曲库资源超过80%，这一格局在反垄断处罚后被打破。

对此，丁磊说，“非常感谢国家市场监管部门做出的反垄断处罚决定，给整个行业释放出明确、积极和振奋人心的信号，广大用户和相关从业公司对此充满了期待。”

丁磊还说，网易有足够的资金，愿意以最大的诚意和各个唱片公司展开广泛的授权合作，共同建设中国的音乐市场。