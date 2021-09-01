美媒：中国网络游戏新规对腾讯网易算不上末日来临

《华尔街日报》昨天发文称，中国的未成年游戏玩家可能会感觉好日子到头了。不过，对游戏公司来说，情况还没那么糟糕，但监管不确定性将持续很长一段时间。

据报道，中国政府本周一公布了一项新规定，18岁以下的未成年人玩网络游戏的时间被限制为每周三小时，以及在公共假期期间。所有网络游戏将被要求必须接入一个由政府运行的“防沉迷”系统，用户将需要用他们的真实姓名注册。

人们对监管收紧早有预期，特别是在8月初官媒发表措辞严厉的文章，称此类游戏为“精神鸦片”之后。后来的相关措辞有所缓和。但是实际政策仍比预期的要严厉。现在未成年游戏玩家多数日子都被禁止玩网络游戏，即便是可以玩网络游戏的日子，时间也仅限于固定的一小时。

《华尔街日报》指出，中国游戏公司的股票对这一消息的反应相对较好。全球最大的游戏公司腾讯周二在香港上涨0.9%，而网易公司下跌2.3%。这可能是市场对新规定没有更加严厉感到宽慰；未成年的游戏玩家在两家公司的收入中只占很小的比例。

腾讯表示，16岁以下的游戏玩家占其上季度中国游戏总收入的2.6%。摩根士丹利估计，18岁以下的游戏玩家只占腾讯游戏收入的6%，在网易游戏收入中的占比为低个位数。这是因为近年来，政府和游戏公司本身已经对未成年游戏玩家进行了限制。一些胆子大的未成年人可能已经找到办法来规避这些限制，比如借用成年人的账户。但是这些公司现在可能会花更多时间和精力进行监督。

新规对外国游戏公司的影响几乎可以忽略不计。在中国，几乎所有收入居前的手游都是由国内公司开发的。一些外国游戏供应商，如任天堂公司，甚至可能受益，因为未成年玩家有可能转向以往的游戏方式，例如在游戏机上玩单机游戏。

据报道，目前主要问题仍然是所有这些监管行动将在何时何处结束。特别是对游戏行业来说，仍可能出台更多的监管措施，尽管该行业是中国罕见的文化出口领域。根据行业研究公司Gamma Data的数据，去年中国开发游戏的海外收入达到了150亿美元。中国游戏公司可能会继续加大在海外扩张的努力，以抵消国内监管环境趋紧的影响。

对于更广泛的互联网行业来说，在线娱乐行业似乎有可能遭受到进一步打击。政府最近瞄准了明星粉丝文化和“饭圈”。年轻人在抖音等短视频应用上花费了大量时间。

《华尔街日报》认为，目前游戏公司或多或少暂时躲过了一劫，但中国互联网其他一些领域可能会头皮发麻。