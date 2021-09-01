秦刚：中国从无挑战和取代美国野心

中国驻美国大使秦刚昨天（8月31日）就中美关系发表演讲，驳斥“中国在赌美国输”的说法，称中国从来不把自己的命运押宝在别国身上，也从来没有挑战和取代美国、称霸世界的野心。

据中国驻美大使馆网站发布的新闻稿，秦刚昨天应邀出席美中关系全国委员会董事会为其履新举行的视频欢迎活动并发表主旨演讲。

秦刚说，今年是基辛格博士秘密访华和中美“乒乓外交”50周年，中美两国老一辈领导人以非凡的战略智慧、远见和勇气，超越意识形态分歧，重启中美关系大门。当前中美关系又走到一个新的历史关口，面临空前复杂严峻的局面。

他说，美上届政府采取的极端对华政策，给中美关系造成严重破坏，“而这一局面迄未得到改变，甚至还在延续。”

秦刚指出，美国有人否定中美关系50年来的发展成就，试图以战略竞争重新定义中美关系，有人认为中国在赌美国输，中国发展的目标就是要挑战和取代美国，“这是对中国战略意图的严重误判”。

他说，中国从来不把自己的命运押宝在别国身上，中国要不断超越的是自己，从来没有把超越美国作为目标，从来没有挑战和取代美国、称霸世界的野心。

秦刚强调，中国没有赌美国输，乐见美国凭借自身的力量，而不是靠压制别国或让别国吃药解决美国自身的问题。

他还说，美国有人认为，美国要从实力地位出发与中国打交道，可以像战胜前苏联一样赢得对华“新冷战”，“这是对历史和中国的严重无知”，“中国不是前苏联，前苏联的命运就是国霸必衰的前车之鉴”。

他指出，中国从不搞侵略扩张、不输出自己的政治制度和发展模式，把“冷战剧本”生搬硬套到今天的中美关系，把中国当作对手和假想敌，“如同堂吉诃德挑战风车一样荒诞和危险”。

对于美国有人认为中美合作面越来越窄，竞争对抗已经占据主导，秦刚表示，这是对中美关系前景的严重误导，事实是中美合作的需要不是减少了而是增多了，中美不应相互敌对，而更应携手合作。美国工商界看重中国市场，看好中国经济前景，希望继续扩大对华投资，明确反对美对华“贸易战”、搞“脱钩”、“断供”。

对于中美关系的前景，秦刚提出，应正视现实、认清大势、回归理性，把握中美关系的正确发展方向，中美决不应走向误解误判和冲突对抗，必须寻求不同政治制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国相互尊重、和平共处之道。

他强调，双方要明确底线、相互尊重，希望美方高度重视并认真对待中方提出的“三条底线”、“两份清单”，特别要在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南中国海等问题上谨言慎行，尊重中国的主权、安全、发展利益，停止干涉中国内政，不要触碰和挑战中方的红线。

他还说，双方要保持对话、管控分歧，加强外交、经济、金融、执法、军队等部门之间的交流对话，重建有关对话机制。

另外，双方要排除干扰、聚焦合作。无论在双边层面还是在应对气候变化等全球性问题上，都可以从点滴做起，寻求改善关系的切入点及合作面。

秦刚最后还说，作为新任中国驻美大使，他将当好中美间的桥梁和纽带，努力推动构建更加理性、稳定可控、建设性的中美关系。

美前国务卿基辛格，美中关系全国委员会董事会主席、前财政部长雅各布·卢，董事会名誉主席、前贸易代表希尔斯，美中关系全国委员会会长欧伦斯等出席了活动。