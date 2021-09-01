瑞银：料三季度中国经济增速在6%以下

瑞银亚洲经济研究主管汪涛昨天说，预计三季度中国经济增速在6%以下，四季度4%左右，全年增速在8.2%，经济面临下行的风险来自疫情的不确定；中国央行可能再次降准释放长期流动性，取代中期借贷便利（MLF），市场利率亦会下行，但不会降息。

据路透社报道，汪涛在瑞银媒体电话会上称，政策财政下半年会发力，地方债发行会提速，但是对地方融资平台的管控还会相对比较严，下半年基建增速将较二季度反弹。与货币政策相关的信贷政策对影子信贷和互联网金融的监管仍然会比较严。

通胀方面，随着基数原因和下游价格逐渐反映上游成本调整，今年下半年CPI会温和反弹至“2时代”，不过全年平均为1.3%。PPI仍将高位运行，从目前来看，大宗商品价格在海外运输、生产并没有完全恢复的情况下，全球经济强劲反弹和补库存需求明显，大宗商品的价格仍未出现明显下行。

汪涛称：“政府对下半年经济增长、动能的减弱、通胀的担忧都不太大，更多的还是关注控杠杆、防风险和解决经济面临结构性矛盾的方面。”

她并指出，到目前为止，消费属于追赶型的复苏状态，不过今年消费增速会低于GDP的增速，相对来说比较疲软；下半年房地产的投资也会减弱。

汇率方面，汪涛判断人民币兑美元仍将宽幅波动，目前中国经济的复苏，继续扩大开放等各方面的政策，包括出口比较强劲都是支持人民币相对比较强的位置。未来中国政策会继续保持目前已经扩大人民币汇率的灵活度，对于人民币汇率整体方向将基本上在比较合适的范围，未来人民币还会区间波动。

“我们对年底的看法仍然是6.4左右，主要是判断美元可能会稍微走弱，这是全球的看法”，她称，如果美元不走弱的话可能是6.5左右，明年也大致是这样的水平。

