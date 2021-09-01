匈牙利批准就修建复旦大学分校问题举行公投

匈牙利选举部门批准就在首都布达佩斯修建中国复旦大学分校的计划举行全民公投。

据法新社报道，布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Karacsony）8月30日在面簿上说，匈牙利国家选举委员会批准他提出的就在布达佩斯修建中国复旦大学分校的计划举行全民公投的建议。

卡拉松尼说，如果国家选举委员会的决定没有在法庭上受到挑战，下个月就会开始征集签名。如果能够征集到20万个签名支持，就将启动全民公投程序。

据报道，公民将被问及他们是否希望废除匈牙利议会早前通过的一项批准建立复旦大学分校的法律。匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）领导的公民联盟（Fidesz）在议会占多数。

欧尔班6月10日表示，他支持通过全民公投方式，来解决复旦大学准备建立布达佩斯分校所引发的争议。

据德国之声中文网，欧尔班当时在一场记者会上也批评，匈牙利反对派将高等教育问题政治化。他说，“我不认为有其他的解决方案．我有自己强而有力的论述依据，我很乐意在时机成熟时与人们分享这些观点，然后再做决定，我们都会接受那样的决定。”

4月27日，上海复旦大学与匈牙利政府签署一项战略合作协议，将于2024年在布达佩斯开设分校，占地50万平方公尺。这是首次有中国大学在欧盟27个成员国中开设海外分校。

6月5日，布达佩斯约一万名民众上周六（5日）上街示威，对这一计划表示抗议；卡拉松尼被视为抗议这一计划的领军人物。

2022年匈牙利将迎来全国大选，据报卡拉松尼正考虑在明年大选中与欧尔班竞争。

