战机冲出跑道 台空军取消全兵力预演

参演台军汉光37号演习实兵验证“佳冬战备道启用”操演的一架F-16战机，昨天预演降落时冲出跑道，机头插进土中。为厘清事故原因，台湾空军取消原订今天举行的战备道起降全兵力预演。

据台湾《联合报》报道，空军司令部昨日发布新闻稿说，花莲基地一架编号6829的F-16战机，当天上午6时32分在屏北机场执行战备道起降演练，降落战备道末端滑出道面，经检查人员均安、飞机轻损，详细原因由专案小组调查中。

台空军参谋长黄志伟昨天说，驾机的两名中校飞行员没有受伤，战机机首、起落架轻微损害，可以修复，空军已组成专案小组调查事件原因。事件若确认为个案，后续汉光实兵操演所有操作仍将按原来规划正常进行演练。

据报道，空军对外仅说明这架担任“操演预备机”的战机为F-16B型战机，但据了解此机实际上是经性能提升的双座型F-16V。

台军方官员昨晚证实，为厘清事故原因，原订9月1日进行的战备道起降全兵力预演将取消，空军内部将召开检讨会研讨肇因。

报道还说，这是性能提升的F-16V型战机近期第二次发生意外，上月11日一架F-16V单座机疑因人为疏失造成战机升空后座舱罩脱落，被外界视为国际间同型机首件案例，此次战机冲出跑道造成机头插入土中，同样是同型机首例。