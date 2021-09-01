陈肇始：放宽非港人专科医生赴港执业 素质有一定保证

针对港府将就引入海外专科医生提出三项修订，香港食物及卫生局局长陈肇始说，港府早前提出的的医生注册修订条例草案条文过于严谨，未必能吸引海外医生。

她强调，符合条件赴港的海外医生均有认可的医学资格，因此素质有一定保证。

港府将就《2021年医生注册（修订）条例草案》作出三项修订。具体修订包括：第一，放宽合资格的非本地培训医生须为香港永久性居民方可申请特别注册及在香港执业的要求，以涵盖持有认可医学资格及专科资格的非香港永久性居民医生；第二，容许持有认可医学资格但尚未在香港以外的司法管辖区实习、属香港永久性居民的非本地培训医科毕业生直接参加香港的执业资格试；第三，为具备专科资格的有限度注册医生提供衔接安排，以加入特别注册制度。

综合港媒报道，陈肇始今天在一个电台节目上说，目前的修订只适用于专科医生，不是所有科别都放宽，而且这些医生也需要有认可的医学资格。

陈肇始表示，符合条件赴港的海外医生均有认可的医学资格，包括他们需要受香港医学专科学院或相关专科学院认可，因此质素有一定保证。她重申，此次修订并非政治决定，而是旨在解决香港医护人员不足，涉及公众利益。

陈肇始昨天在记者会上说，香港面临严重的医生短缺问题，医生人手由目前到长期均会持续短缺，到2030年及2040年，分别会短缺1610名和1949名医生。公营医疗医生人手短缺尤其严重，2020年医院管理局和卫生署分别欠缺660名和49名专科医生和准专科医生。