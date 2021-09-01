被质疑“贷款发歌”粉丝攻击媒体 蔡徐坤道歉

中国顶级流量明星蔡徐坤被质疑“贷款发歌” 、粉丝集体攻击媒体，蔡徐坤昨天称向消费者诚恳致歉，并呼吁粉丝文明上网，理性发言。

近日，蔡徐坤新专辑《迷》售卖四个多月，歌单里的歌才放出来一半，引发广泛质疑。

截至8月29日，《迷》在QQ音乐共卖出323.8万张，销售总额约为8419万元（人民币，下同，约1752万新元）。专辑歌曲列表显示共有11首歌，但上线时只有不到一半，直到近日仍有六首未出。

据极目新闻报道，有律师认为，无论是蔡徐坤工作室的宣传微博还是音乐平台的售卖页面，均未明确告知或提示消费者该产品将“先收费、后期交付”，已涉嫌违反消费者权益保护法。

在引发质疑后，蔡徐坤8月30日一次性上架剩下六首歌中的五首，只有最后一首《Outro》显示“即将上架”。

另外，“贷款发歌”一事经媒体报道后，相关报道的媒体遭到疑似蔡徐坤粉丝的大量言语攻击。

极目新闻昨天报道说，8月29日至30日，在其陆续发出《蔡徐坤专辑已卖8000万仍有6首未出》等三篇调查文章及数篇评论文章后，极目新闻的评论区及后台遭遇部分疑似蔡徐坤粉丝群体大量言语攻击。

极目新闻表示，已将被攻击内容作为相关依据进行固定，将上报网络监管部门。

随后，蔡徐坤工作室昨天（8月31日）紧急发表道歉声明，称向各位消费者诚恳致歉，未尽到提前以显著方式提醒告知全部歌曲上线时间的义务，感谢来自媒体和网友的监督，并呼吁粉丝文明上网，理性发言。

新浪微博管理员昨晚发布公告说，近日，极目新闻发布关于明星蔡某某的相关报道引发热议，微博发现评论区存在集体攻击媒体的行为，部分账号刷屏控评，并通过评论、私信等方式对媒体和新闻工作者进行谩骂攻击、造谣污蔑。

公告还说，就此次恶意控评事件，微博处理了互撕谩骂账号460个、攻击媒体账号150个、控评刷赞账号9040个，违规账号将视情节被处以禁评、禁赞、禁私信以及禁言一周至三个月的处罚。