中国恒大部分项目停工 发布违约预警

资金情况紧张的中国恒大表示，在延迟支付供货商和承包商款项后，该集团旗下部分房地产项目停工。《华尔街日报》指出，由此可以看出，中国恒大的财务问题已影响到业务运营。

据报道，中国恒大昨天还首次警告称，如果公司不能解决流动性问题，或许会出现债务违约。

作为中国数一数二的住宅开发商，中国恒大表示，为了回笼资金，公司一直在快速出售旗下各项资产和物业单位。该集团还称，目前在政府的协调支持下，该集团正积极与供应商及建筑承包商洽谈争取相关项目复工。

《华尔街日报》报道，在香港上市的中国恒大在一份监管公告中表示：“本集团将尽最大努力持续运营，争取按时交楼。”

中国恒大称，最近向供货商及承包商出售了物业单位以抵扣部分欠款，总金额约251.7亿元（人民币，下同，约52.37亿新元）。

中国恒大披露这一消息之际，该公司报告称，2021年头六个月净利润下降29%，至105.0亿元，主要得益于最近出售资产所得。中国恒大同期总收入下降16%，至2226.9亿元。

中国恒大的核心房地产业务在此期间亏损41亿元，此前该公司以大幅折扣出售了许多楼盘。中国恒大表示，交楼均价同比下跌11.2%，物业发展部分收入下降近19%。

同时，中国恒大的新能源汽车业务亏损49亿元，电动汽车零部件销售疲软。

总部位于深圳的中国恒大表示，截至6月底， 本集团的有息负债约为5717.75亿元，其中42%的负债将在一年内到期。今年上半年，该公司剥离了价值22亿美元的资产。

与以往发布业绩时不同，中国恒大管理层此次没有召开新闻发布会来讨论业绩。据报道，几个月前，该公司曾强调，成立25年来从未出现借款利息晚付、本金逾期归还的情况。

《华尔街日报》指出，持有中国恒大债券的全球投资者已将该公司债券价格推低至面值的40%以下，这表明他们认为中国恒大违约的可能性很高。中国恒大是中国最大的垃圾债发行人，近年来该公司在在岸和离岸市场大肆举债，为其快速扩张提供资金。

2020年底，中国监管机构要求中国房地产开发商在进一步举债前先降低财务杠杆，在这之后恒大陷入了困境。

本月早些时候，中国金融监管机构在北京约谈了恒大高管，敦促该公司在不破坏房地产和金融市场稳定的情况下解决债务问题。

中国恒大昨天表示，上半年合约销售为3567.9亿元，较上年同期增长2.3%；上半年合约销售面积同比增长11.3%。

该公司警告说，假如停工的项目未能复工，可能存在对项目减值及影响本集团流动性的风险。

中国恒大还制定了一系列措施，试图改善其现金流情况。该公司称，将调整项目开发时间表，严格控制成本，大力促进销售及回款、争取借款续贷和展期。该公司表示，仍将继续积极接触潜在投资者，这可能有助于减轻其财务压力，该公司还在商讨出售其电动汽车子公司恒大汽车和另一家在香港上市子公司恒大物业的部分股权。

恒大汽车前天警告称，假如在短期内缺乏进一步资金投入，新能源汽车量产时间表有可能需要推迟。今年以来，该公司股价已累计暴跌近80%，目前市值约74亿美元。

曾雄心勃勃地要与特斯拉相竞争的恒大汽车表示，截至6月份的六个月亏损同比扩大了一倍多，新能源汽车部门的收入只有570万美元。与母公司一样，恒大汽车称，该公司也延迟了对一些供应商和承包商的付款，并面临着贷款违约的风险。