何韵诗演唱会开唱前夕 香港艺术中心取消租借场地

香港歌手何韵诗今早透露，香港艺术中心以触犯场地租借合约为由，决定取消她在湾仔艺术中心寿臣剧院的预定场地。这导致其将于下周一（6日）举行的演唱会被迫取消。

何韵诗在个人面簿上说，香港艺术中心昨天以场地租借合约之条款22(c)为由，临时取消其场地预订。她并说，该条款提到，“若租用人未能遵守或履行本条款和条件的任何规定，或者在租用过程中可能危及公共秩序或公共安全的情况下，管理人可以在不通知的情况下，取消已确认的预订并终止租用场地。”

对于香港艺术中心这项决定，何韵诗表示坚决反对，同时无法认同。她称，已仔细检视其演出内容及宣传资料，“当中绝无危害公众秩序及安全，以及触犯法例的可能性”。

何韵诗认为，香港艺术中心没提供证据、解释及具体解说其表演在哪一方面违规，她因此批评：“香港艺术中心作为支持当代艺术的独立机构，有效运作至今44年，如今能在毫无实质理据的情况下任意剎停已批准的租用资格，在往后的日子要如何走下去及面对公众？”

上周，支援香港反修例抗争人士的“六一二基金”宣布将停止运作，其信托人之一、何韵诗在《香港国安法》实施前后的多次行动，据报涉嫌违反该法，她本人已被执法部门盯上。

《星岛日报》引述消息称，何韵诗近年日趋活跃及激进，因此被有关方面认为涉及“反中乱港”，她被查的可能不只是《香港国安法》生效后或和该条例相关的行动，其他涉嫌违法的事件都同样有纳入的可能。

何韵诗参与的政治活动包括去年7月11日公开支持反对派为立法会选举提出的初选，在初选当日为参加者黄之锋、岑敖晖、朱凯迪、袁嘉蔚、何桂蓝及张昆阳站台，并且呼吁市民参与投票。

报道称，除在香港本地外，何韵诗还涉及一些境外活动，包括在2019年7月出席日内瓦的“联合国人权理事会会议”，在会上称“香港警察向手无寸铁示威者开枪射击”，要求联合国把中国从人权理事会除名。

何韵诗也积极投入反修例抗争活动，她担任信托人的“六一二基金”为示威人士提供金钱、医疗、法律等援助，该基金的组织及运作是否完全合法，是香港执法机构日后调查的重点，当中包括基金是否以社团或公司形式注册，以及其财政运作。

