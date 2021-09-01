穆迪：中国地方政府二季度经济复苏势头速度不一

美国评级机构穆迪发布最新一期中国地方政府财经数据概览认为，地方政府在2021年第二季度保持经济全面复苏势头，不过速度不一，更发达、出口导向的地方政府引领经济强劲增长。

据路透社报道，报告指出，上半年中国GDP增长12.7%，主要归因于去年同期低基数效应，当时经济领域大部分行业因冠病疫情首次暴发的影响而关停。上半年经济增长由2020年受疫情冲击最大的省份湖北以及出口大省浙江、江苏和广东带动；由于其他全球主要经济体回暖，后三个省份受益于中国强劲的出口表现。

报告称：“预计未来几个季度GDP同比增速将放缓，部分原因是基数效应减退，但仍将保持健康增长。”

受税收收入增加推动，财政收入增速超过支出增速。上半年地方政府一般公共预算收入同比增20.6%，较2019年同期增长11.1%。报告指出，随着房价上涨，地方政府的土地出让金收入也迅速提高。

上半年土地出让金收入分别较2020年和2019年同期增长22.4%和28.9%。尽管2021年实施了房地产融资限制措施，但迄今为止土地出让金收入增速显著高于政府在3月发布的零增长预测。虽然财政收入迅速增长，但地方政府预算赤字依然较大，将需要通过财政转移支付和增加债务来弥补。

地方政府债务余额超过28万亿元人民币，债券发行规模略低于去年同期。上半年，中国地方政府债券发行额为3.34万亿元人民币，略低于2020年同期水平，其中半数以上为专项债。6月，财政部要求自2022年起将专项债额度分配与发债融资项目的绩效目标挂钩，这与中央政府更严格监督地方政府借款的举措相符。

报告并提到，地方国企利润增速超过经济增速，从而推低杠杆。地方国企利润较2019年同期增长33.1%，受由国企主导的石油与天然气、化工和大宗商品加工行业高价格因素的支持。

“预计到年底前强劲的收入和利润增长势头将持续，并且地方国企杠杆降幅将超过央企，因为按照2021年3月发布的政策指引，地方政府将更密切监测地方国企债务和杠杆水平。”报告称。