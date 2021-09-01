中国知名经济学家警惕房价下跌风险

中国一位知名的经济学家警告，如果房子价格低于现有负债，“卖了都还不了款，市场真正的危机就到来了”。他说，要警惕房价下跌风险，防止出现“负资产”。

中国经济网今天引述国家金融与发展实验室理事长李扬的话报道，中国有些城市已经在控制房价上限的同时，控制房价下限。有些城市住房的空置率已经高达10%以上。他建议，大城市要有缜密的住房规划，要对本地区人口流动和住房需求做到“心中有数”，结合“十四五”规划和2035年远景目标的落实，制定本地住房规划。

李扬上周日（8月29日）在中国城市百人论坛2021夏季论坛上说：“如果有一天房子价格低于现有负债，卖了都还不了款，市场真正的危机就到来了。”

李扬表示，房地产市场和房地产金融的剧烈波动，强烈影响着一国宏观经济的运行。他谈到，上世纪末期以来，房地产市场的扭曲和房地产金融市场的波动，甚至成为导致一些国家宏观经济波动和经济长期衰退的主要因素，美国、日本尤甚。

他并引用数据说，截至2020年，德国居民自有住房率仅为43%，租赁住房则占57%。中国居民的自有住房率在2020年达到89.84%，远超世界平均水平69%。“基于这种房地产市场结构，要贯彻‘房住不炒’的方针，实在十分困难，大城市尤其明显。”

对此，李扬认为，中国大城市尤其要把房地产市场政策放在重要位置，要创造有效的租赁住房市场体系，明确租赁住房为主。

“新市民、青年人是就业市场的主力，城市特别是大城市的居民住房问题，主要就是妥善解决这批人的住房问题。”李扬说，要形成公租房、保障性租赁住房和共有产权房的多层次保障体系。

据彭博社报道，随着一系列新政策和法规的出台，中国在过去的一年里的楼市调控再加码，显示即使经济开始放缓，也有更大决心要遏制市场。