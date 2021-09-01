据报字节跳动取消大小周后薪资普降

昨天（8月31日）是中国科技巨头字节跳动取消“大小周”后的首个发薪日，据中国媒体报道，很多员工发现工资比往常有不同程度下调。

据财经媒体“AI财经社”报道，一位字节的员工在社交平台上说：“有生之年终于等来了字节跳动的普调，全体员工普调降低了17%。”另一位字节的员工透露：“少了四天工资，不到20%。”

报道说，由于研发的工资普遍较高，这意味着员工不加班将损失一笔不小的收入。另外，很多字节员工在入职谈薪酬时会将加班费也算入全年薪资包里，取消了大小周后字节目前还没有公布对这部分员工的补偿方案。

所谓“大小周”，是指一个星期单休，再下个星期双休，如此循环。据报在中国互联网大企业广为流行。

字节跳动早前宣布将从8月1日起取消“大小周”的安排，但内部调研曾显示，约三分之一的字节员工对大小周表示拥护，与脉脉、知乎和微博等平台上，舆论支持取消“996”和“大小周”、

对大厂加班文化的抨击截然相反。

快科技此前报道说，有熟悉字节跳动的猎头说：“一些人加班一天，就有几千块收入。”一些字节跳动员工在脉脉上发帖称，加班两天一个月的房租就有了，为什么不加班？

财新周刊此前的报道也提到，有刚在北京买房的字节员工说，自己贷款时并没有想到会取消“大小周”，变化来得出乎意料，“要是取消‘大小周’还不涨薪，真的揭不开锅了。”