肉价下跌快 中国农业农村部吁民众多吃多买

中国农民丰收节组织指导委员会副主任、农业农村部副部长马有祥说，中国近期的猪肉价格下跌非常快，“希望大家趁这个机会多吃猪肉、多买猪肉”。

据中国农业农村部官网发布的文字实录稿，马有祥今天在农业农村部新闻办公室举行的新闻发布会上说，中国今年洪涝等自然灾害多发，给农业生产带来一定影响。但从调度情况看，中国粮食总体价格继续保持基本稳定，市场没有出现大涨大跌。

他说：“7月份我部监测的稻谷、小麦、玉米三种粮食集贸市场月均价为每百斤129.22元（人民币，下同），与上个月基本持平，比去年同期高5.5%。由于暴雨灾害对河南部分地区玉米、花生、大豆生产影响较大，这三个品种的价格波动大家也很关注。”

“7月份这三个品种的全国均价都呈稳中有跌的走势，从监测情况看，受河南暴雨灾害的影响有限。”

马有祥表示，目前南方早籼稻收获上市，产量增长、品质提升、市场购销两旺，价格有所上涨；小麦收购旺季逐步接近尾声，贸易商售粮加快，价格较前期稳中略有回落，河南等主产区收购价在每斤1.25元左右。中国粮食市场能保持平稳运行，关键还是供需基本面牢固。

随着中秋、国庆两节临近，农产品消费将迎来传统旺季。他说，一般这个时候农副产品价格都会有所上涨，这是一个规律。除了粮油外，今年猪肉、蔬菜、水果等“菜篮子”产品生产供给形势也不错。特别是生猪产能完全恢复，7月末中国能繁母猪和生猪存栏量分别恢复到2017年年末的101.6%、100.2%，提前半年实现恢复目标。

因此，马有祥强调，节日期间中国农产品市场供给是有保障的，尤其是猪肉。他说：“在座的各位可能知道，近期下跌非常快，也希望大家趁这个机会多吃猪肉、多买猪肉。”

