英媒：阿富汗维吾尔人担心被遣返中国

塔利班极速夺取阿富汗控制权后，据报约2000名住在阿富汗境内的维吾尔人陷入恐惧，担心美国离开阿富汗后，塔利班会把他们交给中国。

据英国广播公司（BBC）中文网报道，很多阿富汗的维吾尔人是第二代移民，父母一代早在数十年前就离开中国。不过，他们的阿富汗身份证上仍显示“维吾尔人”。据报道，他们担心假如美国留下的真空由中国来填补，他们可能会成为目标。

“那是阿富汗的维吾尔人现在最害怕的事”，报道引述阿富汗喀布尔一名50多岁的维族男子说，他一家人在塔利班夺权之后就没有离开过自己的房子。“我们害怕塔利班会帮中国控制我们的活动，或者他们会逮捕我们，将我们交给中国。”

BBC报道，在阿富汗受访的维族人都表示，自从塔利班夺得阿富汗的控制权以来，他们基本上就是一直躲在家里，只偶尔通过电话与外界联系。

报道引用“维吾尔人权项目”6月公布的数据说，自1997年以来，至少有395名维吾尔人从各国被驱逐、引渡或者交回给中国。

7月28日，中国国务委员兼外长王毅曾在天津与访华的塔利班代表团会面，王毅当时说，期望该组织在阿富汗的“和平、和解和重建进程中发挥重要作用”。塔利班则表示，他们“不会允许任何人利用阿富汗领土来对抗中国”。