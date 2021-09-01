彭博：滴滴将协助创建其第一个工会

滴滴正在帮助员工建立他们的第一个工会，在中国提出规定，要遏止超时加班并保护数以百万计的蓝领工人免受剥削的背景下，预计其他中国科技巨头可能很快会跟进滴滴这一破天荒的决定。

彭博社引述知情人士透露，这家总部位于北京的网约车巨头上周在一个内部论坛上宣布成立工会，但没有具体说明。其中一位知情人士说，可能会邀请滴滴司机加入工会——这群人大多是兼职且缺乏完整的员工福利。

另一位知情人士说，包括送餐巨头美团等同行也在研究内部劳工权利组织的可行性。第三名知情人士称，阿里巴巴的员工已在公司论坛上呼吁组建工会。

彭博社认为，像滴滴这样的科技巨头正在响应中国监管机构的要求，即共享经济巨头们要改善数以百万计低薪工人的福利；不过，以滴滴的例子来说，建立工会的举措可能可以讨好北京。滴滴此前不顾监管机构反对，执意推进其44亿美元的首次公开募股（IPO）。

随后，滴滴就被中国官方进行网络安全审查而导致股价大跌。接着官方也宣布，滴滴存在严重违法违规收集使用个人信息问题，通知应用商店将其下架。

彭博社指出，虽然八字还没一撇，但是支持成立有效的工会，标志着中国科技行业迈出的重要一步，而且一反以往变革是由下而上的路径。移动网路热潮造就了数量空前的阿里巴巴科技亿万富翁，从阿里巴巴的马云到滴滴的程维和美团的王兴，其中许多人现在热衷于展现他们正在回馈社会。