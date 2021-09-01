中国国产二代疫苗将亮相：能中和变异毒株

中国研发抗变异毒株的二代冠病疫苗和特效药，将在此次中国国际服务贸易交易会上全球首发。

据中国生物官方微信公众号今天发布的消息，此次服贸会，国药集团中国生物将携“可诊”领域的三款诊断试剂，在“可治”领域两款特效药（特免球蛋白、单克隆抗体）以及“可防”领域三条技术路线上研发的四款新冠疫苗亮相。

中国生物称，目前，中国生物北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所的两款灭活疫苗均已获批上市，此次服贸会中国生物携带两款灭活疫苗的升级版，能有效中和变异毒株的二代灭活疫苗集中亮相。这是抗变异毒株的二代疫苗全球首发。

除了上述两款升级版灭活疫苗，中国生物还将展示重组蛋白疫苗和mRNA变异株疫苗。

中国生物说，重组蛋白疫苗是全球领先针对病毒变异量身定做的广谱重组新冠疫苗，从临床试验情况看，该款疫苗能有效对抗德尔塔等变异毒株；mRNA变异株疫苗拥有自主知识产权和特点优势，目前正完善mRNA平台建设和大规模生产车间布局。

此前，在中国外交部经济司7月29日主办的冠病疫苗合作企业对话会期间，国药集团中国生物董事长杨晓明曾说，除了灭活疫苗，在其他技术路线上，针对变异株的重组蛋白疫苗、mRNA疫苗研发都在进行中。

2021年中国国际服务贸易交易会将于本月2日至7日在北京举行。