台湾塔江舰成军在即 蔡英文将主持典礼

台湾沱江级巡逻舰首艘后续舰“塔江舰”去年底下水、今年7月底交付海军，据了解，该舰相关测试已完备，政府单位目前表定9月9日在海军苏澳基地举办成军典礼，并邀请台湾总统蔡英文到场主持。

据《自由时报》报道，“塔江舰”在去年12月15日下水，并在今年7月27日交付海军，现已完成战术测评等各项验证。台湾政府单位预计9月9日在海军苏澳基地举办成军典礼，并编入131舰队执行各项任务。

“塔江舰”为沱江级巡逻舰第一艘后续舰，与沱江舰不同之处在于，塔江舰虽未装设鱼雷管，但防空火力大幅提升，可搭载16枚射程约30公里的“海剑二”防空飞弹，将具备有限度的区域防空能力。

值得注意的是，根据台湾国防部去年编列的今年度预算书显示，以“高效能舰艇后续量产案”为名的三艘沱江舰后续舰量产案，原预算表定执行至2025年，明年至2025年的逐年预算额度，分别为30.5亿余元（新台币，下同，1.48亿新元）、21亿余元、17.7亿余元、23亿余元。

不过，国军去年底改变筹获计划，不但造舰数量扩增至六艘，并预计在2023年以前执行完毕，预算额度势必调制。而国防部明年度预算书之中，已无“高效能舰艇后续量产案”项目，是否纳入特别预算等重新编列尚待厘清。