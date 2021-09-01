小米汽车完成注册 雷军领衔初始团队300人

中国智能手机制造商小米集团正式进军造车。小米周三宣布，小米汽车正式完成了工商注册，小米集团董事长兼CEO雷军亲自出任法人代表。

据小米官方公众号消息，小米汽车有限公司注册资金为100亿元人民币（约20亿新元），目前已组建起约300人的团队。

该文写道，这是小米汽车成长的第一个重要里程碑，“雷总亲自带队，造车项目正式开上快车道”。

据路透社报道，雷军曾在今年3月表示，未来十年小米将投入100亿美元（134.46亿新元）造车，首期投资为100亿元人民币，自己将亲自带队，押上人生全部的声誉，为小米汽车而战。

小米8月底宣布将收购自动驾驶技术公司Deepmotion Tech Limited股权的71.16%已发行股本，代价约6,247万美元，为其造车计划迈出重要一步。

路透此前援引三名消息人士报道，陷入困境的中国地产开发商恒大集团正与智能手机制造商小米及多家深圳国有背景投资公司洽商，将出售其持有的电动车事业65%股权的一部份。

小米稍后回应称，截至目前小米集团的确接触了来自各方面造车团队进行交流洽谈，但并未作出任何合作意向的决议。

小米二季度总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。小米集团总裁王翔以及首席财务官林世伟在随后的业绩会中表示，近期监管方面的新制度会为小米带来一些压力，但公司仍对广告业务的未来发展具有信心。

小米港股周三午盘上涨逾1%，今年迄今股价跌约24%。