首批93.2万剂BNT疫苗抵达台湾

首批93.2万剂辉瑞药厂BNT（也称辉瑞疫苗或复必泰疫苗）疫苗今早7点运抵台湾桃园机场。

据自由时报报道，台湾卫福部部长陈时中、台积电慈善基金会董事长张淑芬及慈济慈善基金会执行长颜博文等人到机坪迎接。由于鸿海永龄基金会创办人郭台铭还在检疫隔离中，委请张淑芬代为到场接机。

这次辉瑞BNT疫苗是由卢森堡国际货运航空CV7962波音747-800型货机搭载，该机原本预计抵台时间是昨天晚间9点30分，后延至今天早上抵台。疫苗抵台后，由经验丰富的华储通关。

台湾疫情指挥中心指挥官陈时中昨天在记者会上指出，第一批BNT疫苗抵台后，最快本月中旬就能先提供给12岁到17岁的学生接种。

复星医药今天在微信上宣布首批BNT疫苗抵台时称，这批疫苗由复星医药供应，并说该款疫苗将通过台湾民间机构捐赠途径，用于台湾人接种，适用于12岁以上青少年及成人的主动免疫接种。

复星医药也说，旗下子公司复星实业（香港）有限公司今年7月与包括台积电、鸿海、永龄基金会、慈济基金会以及裕利医药签订共计1500万剂疫苗的销售协议。

复星医药董事长兼首席执行官吴以芳说：“我们很高兴看到这款由复星医药和百欧恩泰（BioNTech）共同合作的mRNA新冠疫苗（冠病疫苗）能为台湾同胞的疫情防控发挥积极作用，助力台湾同胞建立新冠免疫屏障。”