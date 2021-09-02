西安地铁女子被保安粗暴拖拽惹众怒 多家官媒发声

网传视频显示，在中国西安的地铁上，一名女乘客被安保人员粗暴拖离地铁，过程中女乘客衣服被撕扯得衣不蔽体，事件引发网民愤怒。西安地铁事后的回应不但没有止息争议，反而进一步引发网民批评。中国多家官媒已对事件发声，呼吁还原事件真相、公正处理，反思不文明执法。

综合澎湃新闻及新京报报道，网传视频显示，一位身穿黑色连衣裙的女子与一位男子发生口角，随后该女子被身穿地铁安保服的工作人员强行拖拽出车厢，致该女子身体大面积裸露，个人物品散落一地。据报道，当事女子目前已报警。

西安地铁运营分公司回应称，8月30日下午，一女性乘客与其他乘客发生口角，不停辱骂身边乘客并产生肢体冲突。工作人员和乘客对其劝阻并试图将她带离车厢。期间因该乘客反应激烈，拒不下车，工作人员报警协助处置。随后该乘客在安保人员的陪同下自行离开。

有网友对西安地铁前述情况说明提出疑问称，地铁里的安保人员有执法权可以对女子这样做吗？保安职务行为的界限在哪里？安保人员的拖拽行为是否侮辱了这位女乘客？

有网友评论称，“西安地铁安保人员执法太不文明了，把女乘客推拽出车厢，拉扯至衣不蔽体，只剩下内裤，还回应说女的闹事在先……”“西安地铁拖拽女生暴力执法事件，请给合理解释！”“保安真的没有这个权力吧？哪怕是警察执法要采取强制措施现在都讲究规范，程序一套套的，漏了哪个都有可能被告。地铁的保安有什么资格还能代替警察执法了？”

但也有网友评论称，是涉事女乘客骂他人在先，只是被讲了一句“女流氓”，就与他人撕打，还称保安耍流氓。

针对该事件，上海市锦天城律师所陆凤阳律师9月1日分析说，从目前被曝光的几段视频来看，西安地铁方面的处置是不恰当的。根据现有的信息，在这样一个事件中，以这种强制的方式，拉扯当事女子，致对方身体大面积裸露，非常不合适。

陆凤阳说，有两个疑问，视频中涉事的安保人员是一般工作人员，还是警察？他是在执法吗？强制带离行为具有强制性，一般工作人员没有该权力。

陆凤阳认为，根据现有信息判断，西安地铁方面可以采取更恰当的方式介入处理，比如劝阻、协助沟通，或维持现场秩序，等到终点站或其他乘客都下车时劝离。地铁工作人员的处置措施应限制在其职权范围内，要文明、理性，要考虑到保护别人的形象和隐私。

西安市公安局地铁分局政秘科负责人昨天回应说，正在调查处理此事，会把网传视频中出现的当事人逐一找到，落实和还原现场发生的全部情况。

针对该事件，中国交通运输部官方微博昨天回应网友评论说，“已上报该事件，正在处理。”

事件在网络引起公愤，中国央视网评微信公号发文评论说，地铁运营安全为要，但也应具体问题具体分析，对于一名手无寸铁的女士，如此强拖硬拽，甚至不顾及女性的基本尊严，不通情也不合理。而且，安保本意是维持秩序，但在拖拽过程中反而造成了新的更大混乱。

评论指出，讲文明不应只针对乘客，面对乘客的管理者、运营者们更应该讲法治、讲文明，多思索如何用柔性引导、充满关怀的方式化解矛盾。

中国最高法主管的《人民法院报》昨天在官微发声说，根据西安城市道路交通管理条例相关规定，西安地铁工作人员的执法权仅限于警告和罚款，工作人员遇紧急情况可报警处理，而不能自作主张采取超越自己职权的执法行为。

评论指出，妨碍了他人乘坐地铁，理应根据相关法规承担相应的责任，但这并不意味着公民个人的尊严可被肆意践踏。

评论强调，“执法为民是社会主义法治的本质要求”，期待这起事件真相还原和责任查究的公正处理，更呼唤对不文明执法事件痛彻反思。

《中国妇女报》也在官微评论事件说，西安地铁有必要重新调查事件，对舆论关注点进一步披露，给当事人以及公众一个交代，“确保地铁安全运营，应该带着人性温度”，“依法文明有温度的城市管理是一个城市最好的名片。”