习近平：中国风险挑战增多 不想斗争不切实际

中共总书记、国家主席习近平昨天（9月1日）强调，中国面临的风险挑战明显增多，总想过太平日子、不想斗争是不切实际的，要丢掉幻想、勇于斗争，在原则问题上寸步不让、寸土不让，以前所未有的意志品质维护国家主权、安全、发展利益。

据中国央视新闻报道，习近平在中共中央党校中青年干部培训班上发表讲话时强调，共产党人任何时候都要有不信邪、不怕鬼、不当软骨头的风骨、气节、胆魄。

香港城市大学法学院教授王江雨告诉香港《星岛日报》，中国对美国亮剑，发出了要在对外斗争中坚定强硬和不妥协立场的号召，“对这个问题表明不要存在幻想了。”北京一名不愿透露姓名的评论员则对该报说：“这是彻底摆到了桌面上，不再遮遮掩掩。”

此外，习近平强调，年轻干部是中共和中国国家事业发展的生力军，必须练好内功、提升修养，做到信念坚定、对党忠诚，注重实际、实事求是，勇于担当、善于作为，坚持原则、敢于斗争，严守规矩、不逾底线，勤学苦练、增强本领，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之才。

他也说，检验中共党员干部是不是对党忠诚，在革命年代就要看能不能为中共和人民事业冲锋陷阵、舍生忘死，在和平时期也有明确的检验标准，包括能不能坚持中共领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同中共中央保持高度一致；能不能坚决贯彻执行中共理论和路线方针政策，不折不扣把中共中央决策部署落到实处；能不能严守中共政治纪律和政治规矩，做政治上的明白人、老实人；能不能自觉执行组织决定，服从组织安排。

习近平指出，坚持原则是共产党人的重要品格，是衡量一个干部是否称职的重要标准。对共产党人来说，“好好先生”并不是真正的好人。奉行好人主义的人，没有公心、只有私心，没有正气、只有俗气，好的是自己，坏的是风气、是事业。共产党人讲党性、讲原则，就要讲斗争。在原则问题上决不能含糊、决不能退让，否则就是对党和人民不负责任，甚至是犯罪。大是大非面前要讲原则，小事小节中也有讲原则的问题。党的干部都要有秉公办事、铁面无私的精神，讲原则不讲面子、讲党性不徇私情。