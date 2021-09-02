中国官媒：两加拿大人搜集大量机密级国家情报

中国官媒披露，早前被拘捕的两名加拿大人斯帕弗和康明凯搜集大量机密级国家情报，而斯帕弗是康明凯的重要情报关系人。

中国《环球时报》今天（2日）引述政府部门报道，斯帕弗在中国期间，曾在不同时间多次拍摄中国军事装备照片和视频，并将其中部分照片非法提供给境外人员。相关照片和视频经鉴定后均为机密级国家秘密。

斯帕弗也长期向康明凯提供各种信息资料。康明凯则从2017年至2018年以伪造商人身份、虚构经商事由的方式进入中国境内，在北京、上海、吉林等地，通过关系人搜集了大量非公开的涉中国国家安全等信息，并据此撰写分析报告。经鉴定，康明凯搜集的信息中包括数份机密级国家秘密和情报。

中国法院上个月认定斯帕弗犯下境外刺探、非法提供国家秘密罪，判处斯帕弗有期徒刑11年，并处没收个人财产人民币5万元（1万0400新元），以及驱逐出境。康明凯被指控犯下境外刺探国家秘密、情报罪的案件还在进一步审理中。

尽管中国方面坚称斯帕弗的案件与孟晚舟引渡案无关，但由于孟晚舟案上周进入首次判决前的最后一轮庭审，斯帕弗被驱逐出境的时间又尚未公布，有分析认为北京试图以此影响孟晚舟案判决。如果孟晚舟不被引渡，北京可能尽早将斯帕弗遣返加拿大。

受访学者认为，中国司法判决左右孟晚舟案结果的空间不大，但可能在加拿大司法部长做最终裁决时出现逆转。

香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨早前接受《联合早报》访问时分析，加拿大法官倾向于做出对孟晚舟不利的判决，加拿大政府无法影响法官判决，只有当二审宣判后、司法部长做最终裁决时，才会将政治影响纳入考量。“但无论怎么判，加拿大都是最大输家；它要么面对中国的猛烈报复，要么面对国内和美国的政治压力。”

在美国已经对华为实施制裁的情况下，王江雨认为，引渡孟晚舟对美国的实际意义并不大，最理想的局面是加拿大和美国达成共识，决定不引渡孟晚舟，这不仅能令加拿大免遭中国制裁，也有利于本国公民在华案件。

中国人民大学国际关系学院副教授成晓河受访时预计，随着中加两国的司法博弈接近尾声，康明凯案可能不久后会宣判。不过，由于中国已经表明上述案件与孟晚舟案无关，不太可能因孟晚舟案结果而更改判决，以免被西方社会握实“人质外交”的把柄。

