欧洲议会外委会通过对台草案 大陆强烈反对

欧洲议会外交委员会1日压倒性通过“欧盟–台湾政治关系与合作”报告草案及修正案，为首份探讨欧盟与台湾政治与合作关系的报告，建议将欧洲经贸办事处正名为欧盟驻台湾办事处，并严重关切中国对台湾的军事施压，敦促欧盟执委会应采取更多行动。

据新华社报道，中国大陆驻欧盟使团1日表示，强烈反对欧洲议会外交委员会当天通过的“欧盟-台湾政治关系与合作”报告，认为该报告严重违背一个中国原则。

使团发言人表示，欧洲议会外委会不顾大陆劝阻，出台所谓“欧盟-台湾政治关系与合作”报告，公然鼓吹提升欧台关系，有关内容远远超出欧盟及其成员国对台开展非官方经贸合作、文化交流等范畴，严重违背一个中国原则，损害了中欧互信与合作。

发言人说，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是中欧建交和发展双边关系的政治基础。在中国同欧盟发布的各类文件和声明中，欧方均对一个中国原则予以重申。欧盟言必称国际规则，欧洲议会作为欧盟的重要机构之一，理应恪守自身承诺，在实际行动中予以坚持并落到实处。

发言人说：“我们敦促欧洲议会有关委员会及议员认清台湾问题的高度敏感性，立即纠正有关错误言行，为维护中欧关系的政治基础发挥积极和建设性作用。”

欧洲议会1日发布新闻稿指出，外交委员会以60票赞成、四票反对、六票弃权，压倒性通过“欧盟–台湾政治关系与合作”报告草案及修正案，交付欧洲议会全体会议表决。报告主张欧盟与台湾应建立更紧密、更牢固的伙伴关系，并指台湾是欧盟在印太地区的重要伙伴和民主盟友。

报告提到，欧盟各国应各自签署协议提升对台湾的政治关系，也鼓励欧盟加强与台湾的官方交流，亦包含最高层级的交流，并提议欧盟驻台的欧洲经贸办事处（European Economic and Trade Office）应正名为欧盟驻台湾办事处（European Union Office in Taiwan）。

报告建议，欧盟应积极主动与国际合作，维护台海和平稳定与民主，并敦促中国停止破坏对台海稳定的行动。此外，也强烈主张台湾应以观察员身分全面参与国际机构如世界卫生组织等的会议、机制与活动，并敦促欧盟加强在防疫上与台湾的合作。

报告人瑞典籍议员魏莫斯（Charlie Weimers）表示，这是欧洲议会史上首份的欧台关系报告，发出了一个强烈讯息，即欧盟必须加强与台湾的关系，并寻求与台湾全面加强伙伴关系。