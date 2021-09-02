中国广电总局要求抵制违法失德人员与高价片酬

中国国家广播电视总局今天（2日）出台抵制违法失德人员、抵制高价片酬等多项措施，以整治艺人违法失德、“饭圈”乱象等问题。

广电总局在官网上发布的通知中要求广播电视机构和网络视听平台，在节目演员和嘉宾选用上要严格把关，坚持把政治素养、道德品行、艺术水准、社会评价作为选用标准。政治立场不正确、与中共和中国国家离心离德的人员坚决不用；违反法律法规、冲击社会公平正义底线的人员坚决不用；违背公序良俗、言行失德失范的人员坚决不用。

为解决唯流量论的问题，广电总局要求广播电视机构和网络视听平台不得播出偶像养成类节目，不得播出明星子女参加的综艺娱乐及真人秀节目。选秀类节目要严格控制投票环节设置，不得设置场外投票、打榜、助力等环节和通道，严禁引导、鼓励粉丝以购物、充会员等物质化手段变相花钱投票，坚决抵制不良“饭圈”文化。

此外，广电总局要求大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。树立节目正确审美导向，严格把握演员和嘉宾选用、表演风格、服饰妆容等，坚决杜绝“娘炮”等畸形审美。坚决抵制炒作炫富享乐、绯闻隐私、负面热点、低俗“网红”、无底线审丑等泛娱乐化倾向。

广电总局也强调，严格执行演员和嘉宾片酬规定，严格片酬管理告知承诺制度。倡导鼓励演员和嘉宾担当社会责任，参与公益性节目。严肃惩戒片酬违规、“阴阳合同”、偷逃税行为。

广电总局也要求切实加强从业人员管理，开展专业权威文艺评论，充分发挥行业组织作用，以及切实履行管理职责。

中国官方重拳整肃饭圈乱象。中共中央纪委国家监委上个月发文，对娱乐圈资本无序扩张乱象提出批评，并表明要斩断娱乐圈乱象背后的资本链条；预示官方打击资本无序扩张的行动可能扩展至娱乐圈。

华中科技大学教授陈波早前预计，新一轮的打击行动可能比平台垄断和课外培训领域的整治工作力度更大、范围更广。