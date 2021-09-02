恒大美元债加速滑落 多数已较面值打三折

背负沉重负债压力的中国恒大集团美元债周三加速滑落，个别券日跌幅超20%，目前恒大多数美元债较面值已打三折，债务忧虑持续发酵。

据路透社报道，恒大美元债昨日早盘走势还属平稳，午后开始震荡走低，17:00后跌幅加剧，触及日低后虽略反弹，但力度仍偏弱；周四早盘恒大美元债多数变动尚不大。

2022年10月24日到期的恒大美元债（票面利率11.5%）每1美元最新买价在30美元，周三上午在35美分附近。2022年4月11日到期的恒大美元债（票面利率9.5%）每1美元最新买价在34.631美分，昨日上午还在43.5美元左右，单日跌幅逾20%。

中国恒大周二发布中期业绩，上半年净利同比大升1.2倍，主要受出售包括恒腾网络在内的附属公司股权收益带动；但期内交楼面积减少及减价促销拖低销售均价，毛利率由去年同期的25%几近削半至12.9%；并指集团存在借款违约及正常业务过程以外的诉讼风险。

中期业绩公告并称，有关对集团的负面报导对流动性造成一定不利影响，在集团房地产开发业务中，造成延迟支付供货商和工程款情况，导致部分相关项目停工。目前在政府的协调支持下，集团正在积极与供应商及建筑承包商洽谈争取该等项目复工。

中国央行、银保监会相关部门8月中旬约谈恒大高管，要求其必须努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。恒大回应指将以最大决心、最大力度保持经营稳定，化解债务风险。

恒大集团周三举行“保交楼”军令状签署大会，八位副总裁率八大保交楼专项工作组等签署“保交楼”军令状。