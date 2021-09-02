杭州人事变动 丁狄刚接替王宏任副市长

浙江省杭州市政府出现最新人事变动，丁狄刚接替王宏任杭州市副市长。

据《杭州日报》消息，杭州市十三届人大常委会8月30日至31日举行第37次会议，会议决定任命丁狄刚为市政府副市长；因年龄原因，决定免去王宏的副市长职务。

公开资料显示，丁狄刚今年55岁，浙江杭州人，省委党校研究生学历。曾任杭州市地铁集团有限责任公司党委书记、董事长，杭州市政府副秘书长、市政府办公厅党组成员，杭州市城乡建设委员会党委书记、主任等职。

此次调整前，他担任杭州市政府党组成员、秘书长，杭州市政府办公厅党组书记、一级巡视员，市委保密委副主任。

被免去副市长职务的王宏今年60岁，浙江义乌人，中央党校大学学历。曾任杭州市司法局政治处主任、政治部主任，临安市委常委、组织部部长、市委副书记、代市长、市长，杭州市纪委副书记、常务副书记、市监察局局长，市委保密委员会副主任，杭州市政府党组成员、秘书长。

2017年4月，王宏任杭州市副市长。此前的杭州市领导分工信息显示，王宏负责农业农村、水利、民政、对口支援等方面工作。

上月21日，浙江省委常委、中共杭州市委书记周江勇闪电落马，涉嫌严重违纪违法，接受中纪委纪律审查和监察调查。之后杭州部署开展专项治理，整改“影响亲清政商关系突出问题”。

当时有分析认为，高层此次重磅打虎释放出“反腐无禁区”的明确信号，将对被视为“政坛安全岛”的浙江官场产生冲击。

