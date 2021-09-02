中国约谈11网约车平台要求年底前提合规化目标

中国五个政府部门昨天（9月1日）联合约谈滴滴出行等11家网约车平台公司，要求他们不得利用资本恶性竞争、无序扩张，也不得排除和限制竞争，并在今年年底前提出车辆、驾驶员合规化工作的具体目标。

据中国央视新闻报道，交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部和国家市场监管总局指部分平台公司通过多种营销手段，恶性竞争，并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害司乘人员合法权益。

这些部门要求各平台公司检视自身存在的问题，立即整改不合规行为，立即停止招募不合规车辆和驾驶员，不得扰乱正常市场秩序，特别是不能以虚假宣传诱导驾驶员加入，更不能把经营风险转嫁给驾驶员。

平台公司也要规范定价行为，降低抽成比例，主动向社会公布计价规则、抽成比例等，切实保障司乘人员合法权益。

这些公司也要保障用户信息和数据安全，未征得用户同意，不得向第三方提供用户个人信息。在用户数据收集、传输、存储、处理等环节，他们要建立相关数据安全管理制度，采取必要的安全技术和管理措施。

此外，他们须制定切实可行的网约车合规化工作方案，明确时间表、目标和工作举措。

各平台公司说，将按照约谈要求，全面查找存在的问题和安全稳定风险隐患，扎实做好整改工作，维护公平竞争的市场环境，并立即停止新增不合规车辆和驾驶员，加快推进既有车辆和驾驶员合规化进程，依法合规开展经营，促进网约车行业规范健康持续发展。