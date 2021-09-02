宁夏等省将三孩生育费用纳入医疗保障

关于三孩生育配套政策，中国宁夏将参保女职工三孩生育费用纳入生育保险报销范围。

宁夏回族自治区医疗保障局8月30日发布通知宣布，自今年5月31日起，全区按规定及时将符合条件的参保女职工生育三孩或终止妊娠的费用纳入生育保险待遇支付，发放生育津贴和生育医疗费用。

中国国家卫生健康委7月发出通知：各地应该提请修订本省人口与计划生育条例，重点对生育调节、奖励与社会保障、普惠托育服务、计划生育服务和法律责任等相关内容进行修订。

全国人大常委会会议8月20日表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定。修改后的人口计生法规定，国家提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女。国家采取财政、税收、保险、教育、住房、就业等支持措施，减轻家庭生育、养育、教育负担。

据澎湃新闻报道，近期有众多网友在人民网领导留言板向各级领导留言询问三孩生育报销问题。多个省份已经将三孩生育费用纳入医疗保障。

甘肃省提出，自2021年5月31日起，符合政策的参保女职工生育三孩的生育医疗费用（包括终止妊娠）和生育津贴等费用纳入生育保险待遇支付范围，并按规定及时足额支付。

除此之外，还有安徽省和广西省、以及天津将三孩生育费用纳入医疗保障。