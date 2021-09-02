中国要网络表演经纪机构加强对表演者约束

中国文化和旅游部要求网络表演经纪机构加强对签约表演者的约束，也不得以虚假消费、带头打赏方式诱导用户消费。

文旅部今天（2日）在微博上介绍《网络表演经纪机构管理办法》时称，网络表演直播活动仍存在为博取眼球、获得流量，错误引导粉丝群体，制作、发布的内容违背社会主义核心价值观等情况，个别经纪机构也一味追逐经济利益，为诱导打赏、虚假消费、炒作宣传等网络黑灰产提供生存土壤和发展空间。

新措施明确规定网络表演经纪机构不得以打赏排名、虚假宣传等方式炒作网络表演者收入，并要求签约网络表演者不得以语言刺激、不合理特殊对待、承诺返利等方式诱导用户消费。

文旅部强调，《网络表演经纪机构管理办法》为从事网络表演经纪活动的机构明确准入资格、划定行为红线、规定执行细则，有利于促进网络表演行业健康持续发展。

文旅部下来也将出台《关于加强演出经纪机构管理的通知》，明确演出经纪机构对艺人经纪、粉丝引导以及演出内容安排等方面的工作职责，压实企业主体责任。在全国演出经纪人员资格考试中，进一步强化对价值导向和法规政策方面的考核。

中国国家广播电视总局今天也出台抵制违法失德人员、抵制高价片酬等多项措施，以整治艺人违法失德、“饭圈”乱象等问题。