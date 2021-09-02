苏宁易购上半年净亏扩大近20倍

苏宁易购发布了2021年半年报显示，其上半年净亏逾34亿元（人民币，下同，7.08亿新元），同比扩大近20倍。

据华商报报道，苏宁易购今年1-6月营业收入936.06亿元，同比下降20.96%；归属于上市公司股东的净利润亏损34.52亿元，较上年同期亏损1.67亿元，同比扩大1972.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损50.24亿元，上年同期亏损7.45亿元，同比扩大574.21%。

半年报显示，报告期内，其综合毛利率为11.31%，较上年同期下降4.32个百分点；其中主营业务毛利率为7.77%，较上年同期的12.15%下降4.38个百分点。

苏宁易购解释称，综合毛利率的下降是由于公司经营遇到阶段性困难，尤其是短期内流动性压力带来的商品货源、开支投入不足等问题，对渠道终端销售能力带来影响，使得公司报告期内销售收入下降，带来公司毛利额同比较大下滑。

与此同时，苏宁易购的总费用率也在增加，为19.12%，较同期增加2.87个百分点。其中，运营费用率为17.2%，销售费用率为13.39%。

苏宁易购表示，由于人员、物业租赁等费用相对刚性，调整的效果需要一段时间才能显现出来；此外受实施新租赁准则的影响，带来租赁、财务相关费用有一定幅度上升。

未来趋势方面，苏宁易购指出，短期内，公司仍面临外部环境的不确定性，以及内部流动性困难带来的货源、费用投入不足等问题。中长期来看，公司在做好零售服务商、做强商品供应链以及做优经营质量三大战略路径指引下，聚焦零售主业，凸显苏宁易购的核心竞争力，不断提升销售及盈利能力。