姜春云遗体火化 习近平等到八宝山公墓送别

中国国务院原副总理姜春云的遗体今天（9月2日）在北京八宝山公墓火化，中共政治局的六位常委前往送别。

姜春云因病于2021年8月28日20时57分在北京逝世，享年92岁。

新华社今天的报道说，在今天上午的告别式上，姜春云的遗体上覆盖着中国共产党党旗。上午9时45分许，习近平、李克强、栗战书、汪洋、赵乐际、韩正等，到姜春云遗体前肃立默哀、三鞠躬，并向姜春云的亲属表示深切慰问。

报道说，姜春云病重期间和逝世后，中共政治局七位常委、以及中国国家副主席王岐山、中共前领导人江泽民和胡锦涛等，前往医院看望或通过各种形式对姜春云逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

报道还说，党和国家有关领导人前往送别或以各种方式表示哀悼，中央和国家机关有关部门负责人、姜春云生前友好和家乡代表也前往送别。

姜春云1930年出生于山东莱西，1947年加入中国共产党。1992年当选为第十四届中共政治局委员，1994年9月在十四届四中全会上被增补为中央书记处书记，1995年出任国务院副总理，1998年3月改任全国人大常委会副委员长，2003年任满退休。

姜春云病逝后，新华社评价他是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家，我国经济建设战线和社会主义法制建设的杰出领导人”。

