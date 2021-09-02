拖拽女乘客的西安地铁保安停职

粗暴将女乘客拖离西安地铁的保安被停职，另有轨交集团七人被处理。

据中国央视报道，西安市公安局在事件发生后成立调查组，调查发现，女乘客郭某乘地铁时，接打电话声音较大，对面乘客陈某提醒其注意言行，随即两人发生口角，并引发轻微肢体冲突。期间，地铁公司保安员陈某某到场制止双方冲突，并要求两人下车进行处理，郭某拒绝下车。因郭某持续大声吵闹，保安员陈某某强行拉拽郭某下车，造成郭某部分身体暴露。随后，郭某再次返回车厢，自行整理好衣服，未再与他人发生争执，后来自行离开。

西安公安通报，经查，郭某在地铁车厢内大声吵闹，并与乘客陈某有轻微肢体冲突，扰乱地铁公共秩序；保安员陈某某在处置突发事件过程中不冷静，方法简单粗暴，存在拖拽行为，造成恶劣影响。

公安决定，对郭某、陈某不予治安处罚，给予批评教育；保安员陈某某工作方法简单粗暴，但尚不构成违法犯罪，责令其所属保安公司对其予以停职并依规调查处理，公安机关对保安公司岗位责任制度、保安员管理制度落实不到位等问题责令限期整改，市地铁运营分公司依据合同约定做进一步处理。

西安市纪委监委通报：西安市轨道交通集团及其运营分公司在工作中服务群众意识不强，日常监管存在漏洞等，给予该公司三名相关负责人党内警告处分，一名相关负责人调离工作岗位，两名相关负责人诫勉谈话，一名相关负责人谈话提醒。

