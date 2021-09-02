蓝营批“邻国论”指蔡英文惯打擦边球很危险

台湾总统蔡英文前天在公开致辞时提到“盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存”，引起各方解读，有蓝营人士批评蔡英文在两岸问题惯打擦边球，多次出现模糊不清的概念和用词，并认为此举很危险，呼吁蔡英文对外说清楚。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，蔡英文8月31日在一场安全对话上致词时说，台湾不会将安全伙伴的协助视为理所当然，并致力与邻国合作，防止台海、东海及南中国海发生军事冲突。

她还说，台湾可以成为促进区域和平繁荣发展的中坚力量，愿意承担确保区域稳定的责任，不走向军事对抗，“盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存”，并坚持捍卫民主和生活方式。

媒体人赵少康昨天则在面簿上解读说，这两段谈话各提到一次“邻国”，但对象显然不同，前句要合作的“邻国”应该是指日本、韩国、菲律宾、越南甚至美国，但后句要和平共存的“邻国”明显是“中国大陆”。

赵少康批蔡英文是“两国论快闪族”，既不敢像前总统李登辉公开提出“两国论”，更不敢像另一名前总统陈水扁提出“一边一国”，因为她怕美国教训她、逼她收回。

赵少康还说，如果基于策略，真要激怒北京，应大大方方地激怒，“何必绕着弯闪闪躲躲？”

他也怀疑“邻国论”与“两国论”无异。他说：“如果中国是邻国，那台湾是什么国？台湾和‘中国’这个‘邻国’的关系又是什么？如果这不是两国论，那什么是两国论呢？”

寻求连任的国民党主席江启臣今天则对此回应说，不论是“两国论”还是“一边一国”，都无助于改善两岸关系，并认为在目前的国际情势比以前相对较紧张状况下，发言时须谨慎，以免引起不当解读。

民进党发言人颜若芳对赵少康的评论回应时称，蔡英文执政以来态度很清楚，就是领导台湾善尽区域责任，稳定两岸和平现状，并呼吁赵少康无需为了声量制造话题。

颜若芳也称赵少康对于两岸关系的观点与台湾主流民意不尽相同，并指他一味蹭蔡英文的声量，往极端路线发展，只会证明国民党的两岸路线越走越窄。