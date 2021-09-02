微博永久禁言“股社区”等61财经自媒体账号

中国社交平台微博昨天（9月1日）和今天以违规采编发布财经类信息等违规行为为由，永久禁言了61个微博账号，包括拥有325万名粉丝的财经大V“股社区”。

新浪微博社区管理官方微博“微博管理员”公布，他们共处置了超过1万个账号，除了永久禁言了其中的61个账号之外，21个账号被禁言三至六个月

微博管理员称，这是微博按照国家网信办“清朗”系列专项行动的通知要求而开展的财经自媒体违规内容专项整治行动。

微博将每周发布相关处置结果，公示主要任务工作进度，并设置了“专项整治投诉举报热线”接收专门投诉，让用户积极提供线索。

另据中国《证券时报》旗下平台“券商中国”报道，微信、抖音平台也曾分别发表公告，针对自媒体违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等行为进行专项整治净化网络环境。

国家网信办早前启动清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治。有关负责人介绍，即日起至10月26日，为专项整治的第一阶段。国家网信办之后将对该阶段专项整治情况进行评估，视情开展下一阶段专项整治。

整改期间，国家网信办将会同国家发展改革委、财政部、中国人民银行、证监会、银保监会等财经主管部门，督促指导主要商业网站平台对照专项整治要求，集中清理一批违规发布的财经类信息，依法依规严处一批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。

专项整治重点聚焦财经类“自媒体”账号、主要公众账号平台、主要商业网站平台财经版块、主要财经资讯平台等4类网上传播主体。