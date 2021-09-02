消息：蚂蚁拟与中国国企组建个人征信公司以推进整改

消息人士透露，数家有中国政府背景的企业将首次在蚂蚁集团的一项重要资产中持有大量股份，作为蚂蚁去年11月IPO被叫停后进行监管驱动的整改的一部分。

据路透社报道，消息人士称，各合作方计划成立一家个人征信公司，以处理蚂蚁集团掌握的逾10亿消费者的数据库。消息人士补充称，这家公司的所有权结构可能有助于蚂蚁重启IPO。蚂蚁原计划的IPO在正式上市前几日被监管当局叫停。

其中一位消息人士说，根据这项计划，蚂蚁与浙江省旅游投资集团有限公司各持有这家新公司35%的股份，其他有政府背景的合作伙伴包括浙江电子口岸有限公司和杭州市金融投资集团。

知情消息人士说，唯一的非国有背景投资者是物流和金融服务公司传化智联的母公司传化集团。由于相关信息未公开，该消息人士不愿具名。

其中一位消息人士称，传化集团将总计持有该公司7%的股份。

记者致电浙江省旅游投资集团寻求置评的电话无人接听。蚂蚁集团和其他股东没有回复请求置评的电子邮件。监督蚂蚁重组的中国人民银行没有立即回复传真的置评请求。

一位消息人士说，根据正在讨论的新合资公司框架，股东将向合资公司投资约5亿元人民币(约1亿新元)作为注册资本。

两名消息人士说，蚂蚁及合作伙伴的目标是最快在10月成立合资公司，这是可能获批的第三家个人征信公司。