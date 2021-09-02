云南瑞丽市委书记时隔五个月再调整

中国云南省德宏州瑞丽市9月2日召开领导干部大会，宣布毛晓任瑞丽市委书记，翟玉龙不再担任该职务。就在五个月前，时任瑞丽市委书记的龚云尊被撤职降级，翟玉龙火线补缺。

毛晓是云南腾冲人，1975年7月出生于梁河县，曾任德宏州芒市市长，2020年6月接任市委书记一职。

据《北京日报》旗下的“长安街知事”微信公众号报道，这是今年来瑞丽市委书记第二次调整。今年4月，因疫情防控失职失责，时任德宏州委常委、瑞丽市委书记的龚云尊被给予撤销党内职务、政务撤职处分，降为一级调研员。

此后，时任昭通市委常委、镇雄县委书记的翟玉龙异地履新，出任德宏州委常委、瑞丽市委书记，后于今年6月获“全国优秀县委书记”称号。

另外，就在昨天，即9月1日，云南省纪委监委发布消息，德宏州副州长、州公安局局长徐琪勇同志，在疫情防控工作中失职失责，目前正在接受立案审查调查。

此前，瑞丽市已经一年内四次出现局部本土疫情，且三度封城。最近一次疫情发生于7月4日，直至8月29日12时起，瑞丽市姐告国门社区才调整为中风险地区。

此外，9月1日0时至24时，中国新增一例本土确诊病例，就在瑞丽市。该七岁男童为缅甸籍，住勐卯镇姐东村大等贺村民小组，距离边境线约600米。7月以来一直在现居住地大等贺村家中及村内亲戚家附近生活、活动。