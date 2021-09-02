首批BNT疫苗有“复必泰”布条 永龄要求抵台移除

台湾首批BioNTech（BNT）冠病疫苗今早（2日）运抵台湾。中国大陆媒体早前发布照片，显示这批疫苗有“复必泰”字样的布条，但疫苗抵台后并未看到该布条。联合负责将疫苗运抵台湾的永龄基金会解释，厂商事先並未告知，因而要求抵台后将之移除。

新华社昨天报道，首批BNT疫苗（也称辉瑞疫苗或复必泰疫苗）于新加坡时间昨天下午卢森堡机场启运，并发布照片显示疫苗有“复必泰新型冠状病毒mRNA疫苗”，以及“BioNTech”和“复星医药”字样的布条。复星医药今天也在微信上称，这一批疫苗由该公司供应。

综合《联合报》和《自由时报》报道，永龄基金会执行长刘宥彤就布条一事称，在德国因厂商宣传惯例，在这批疫苗张贴了非捐赠单位向政府说明的字样，因而要求将移除。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天也说，绑布条是BNT首批出货的惯例，但因和买方的约定不同，抵台后由买方决定移除，并称指挥中心、卫福部是受赠方，只有感谢再感谢。

在卸货前，一名桃园航勤工作人员潜入运载疫苗的飞机货舱。消息人士称，这名工作人员被任命进入飞机货舱，将“复必泰”字样布条拆掉。不过，工作人员在通关手续未完成的情况下进入货舱拆布条，外界质疑他是否已违反海关缉私条例。