胡锡进：宣扬中国正在发生深刻的革命 是误判和误导

针对中国多家官媒早前转发的文章《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》，《环球时报》总编辑胡锡进今天发文说，该文对形势做了不准确的描述，使用了一些夸张的语言，“背离了国家的大政方针，造成了误导”。

胡锡进认为，这篇文章宣称，中国“从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域都在发生一场深刻的变革，或者也可以说是一场深刻的革命”，这是对近期国家出台一系列市场监管措施的误读和曲解。

胡锡进透过官方微信号和微博发文说，这些监管的目的是规范市场，纠正、防止资本野蛮生长以及由此带来的各种副作用，在加快经济社会发展的同时推进共同富裕，强化公平正义建设。

“所有这一切都是社会治理进一步和上台阶的完善，而不是什么‘革命’。”

胡锡进表示，中国经常讲自我革命，但它的含义是自我鞭策，不断创造新的辉煌，而不是上述文章所说的充满摧毁的运动式革命。

他说，中共十八大以来，中国继续全面深化改革开放，取得了一系列伟大成就，国家的综合实力有了新的飞跃，社会领域的各项建设尤其深得民心。“一些经济领域出现了垄断以及畸形的发展，但这些问题能够通过国家的机制发现并确认，进行必要的及时调整。”

胡锡进也说，中国处于有序的运行中，政治上高度团结，应对挑战的动员力和资源十分充裕，这也使得中国能够强有力地应对美国贸易战和全面战略打压这样的极限挑战，能够在全世界率先控制住冠病疫情这一让整个西方一筹莫展的公共卫生灾难。

因此，他提出：“在这样的国家里，需要搞运动式‘革命’吗？革谁的命？变革、乃至深刻的变革一直在中国持续进行，改革开放不就是不断变革的过程吗？但是上述文章用一种特殊的檄文口吻描述中国正在发生的变革，仿佛这个国家要告别改革开放以及十八大以来的基本路线方针政策，要形成某种秩序颠覆，真的要‘革命’了，这确属严重的误判和误导。”

胡锡进还称，自己在体制内因工作原因接触到很多人，但无论在会议上，还是在私下场合，他从没有听说过中国正在出现上述文章所描述的政治动向。“我反复得到的信息就是：中国要继续发展，要不断以有力且稳健的方式自我完善。”

他并说，该篇文章宣扬中国正在开始变革，“不仅要摧枯拉朽，而且要刮骨疗伤”，这种耸动的全局性宣示与中国实际政策面严重脱离，属于少数人的狂想。“老胡作为有一点经历的人，我很担心这样的语言会勾起人们的某些历史记忆，引发一定范围的思想混乱和恐慌。”

胡锡进最后说，今天他会发文点评，是希望所有人都相信，中国的改革开放路线不会变，两个毫不动摇不会变，中共十八大以来的重大方针政策一定会得到坚持。“凡是对国家监管措施的极端解读，大家都不要信。”

中国多家官媒上周日（8月29日）集中转发一篇自媒体评论文章《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》，文中指中国官方近期在各个领域的一系列整治动作是一场“深刻变革”，并称阻挡这场变革的“将被抛弃”。

这篇文章最初由微信公众号“李光满冰点时评”发表，但过后被人民网、新华网、央视网等众多官媒转发。