中诚信将恒大地产主体及债项信用等级 由AAA调降至AA

中国本土最大信用评级机构--中诚信国际今天公告称，将中国恒大集团旗下恒大地产的主体及相关债项信用等级由AAA调降至AA，并列入可能降级的观察名单；理由是恒大地产及恒大集团债务接续及偿还面临的不确定性明显增加。

路透社报道，这份评级行动报告并称，恒大地产与供应商的诉讼事项增加、部分项目停工以及拟出售资产等事项表明恒大地产及恒大集团现金流紧张情况进一步加剧，且由于降价及销售费用增长等因素导致其盈利情况大幅恶化。

报告称：“若未来一定时期内资产、股权出售及借款续贷、展期等事项进展不及预期，恒大地产及恒大集团流动性压力或将进一步加大。”

恒大地产债券今天亦集体走弱，15恒大03最新报在55.01元人民币，大跌约15.1%，20恒大01跌幅亦达12.2%；此外19恒大01和20恒大02分别下滑3%和2.6%左右。恒大集团美元债昨天加速滑落，个别券日跌幅超20%，目前恒大多数美元债较面值已打三折，债务忧虑持续发酵。

由中诚信国际负责评级的债券包括：的“15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”、“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”和“20恒大05”和“21恒大01”。

中诚信国际于6月上旬发布公告，将恒大地产主体及相关债项信用等级列入信用评级观察名单；短期其债务规模仍将处于很高水平，若未来再融资环境恶化，会对其信用实力造成一定负面影响。

7月底，中诚信首次将中国房地产行业展望调整为负面。

穆迪今天发布报告，将中国房地产行业展望由稳定调整为负面，因未来6至12个月房地产开发商的国内银行和信托贷款融资以及境内外债券市场融资渠道将依然紧张。