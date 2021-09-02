习近平：设立北京证券交易所

中国国家主席习近平说，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所。

据新华社报道，习近平今晚在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。

他说，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。中国愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。

习近平强调，中国将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区；扩大合作空间，加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，同世界共享中国技术发展成果；加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区；继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

中国目前有两家大型证券交易所，即上海证券交易所和深圳证券交易所。上市公司市值合计78.7万亿元人民币。

今年3月，路透社曾引述两名知情人士透露，中国正在考虑设立一个新的证券交易所，以吸引海外上市中企回流，并提高国内股市的全球地位。

知情人士当时称，该交易所将针对在香港和美国等海外市场上市的中国企业。

其中一位消息人士说，中国高层领导还希望该交易所也能吸引诸如苹果和特斯拉之类的大型跨国公司，它们可以开拓本地业务并在该平台上市。