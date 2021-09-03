中宣部要求禁劣迹艺人转移阵地复出

中国继续对文娱领域进行整顿，中共中央宣传部要求加大对违法失德艺人的惩处，禁止劣迹艺人转移阵地复出。

据新华社昨天（2日）报道，中宣部针对流量至上、“饭圈”乱象、违法失德等文娱领域出现的问题，印发了《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，要求坚持以社会主义核心价值观为引领，强调企业社会责任，遏制资本不良牟利，抵制天价片酬，合理配置成本比例，严厉查处偷逃税行为。

这项通知也要求打击流量至上，查处一批牟取不当利益的营销号，打击各种形式的流量造假行为，并规范明星广告代言与艺人经纪，发挥行业协会作用，强化职业道德委员会职能，积极开展道德评议，及时对违法失德人员和纵容违法失德行为的经纪公司、明星工作室进行行业抵制和联合惩戒。

中国国家广播电视总局、文化和旅游部昨天也分别发布新规，加强对文艺节目、艺人及表演经纪机构的管理，当中提出，政治立场不正确、与中共和中国国家离心离德的人员坚决不用，并要求杜绝“娘炮”等畸形审美。

广电总局在官网发布的《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》中，列出加强娱乐圈管理、整治艺人违法失德与“饭圈”乱象的八大事项，包括抵制违法失德人员、抵制泛娱乐化、反对唯流量论、抵制高价片酬等。

文旅部则在官网公布《网络表演经纪机构管理办法》，强化对经纪机构的管理，约束表演者行为。文旅部要求网络表演经纪机构要加强对签约表演者的约束，不得以虚假消费、带头打赏、语言刺激、不合理特殊对待、承诺返利等方式诱导用户消费。

中国演出行业协会也在官方微信号发布自律公告，要求演艺人员经纪机构积极开展自查自律工作，对不服从教育和管理的签约演艺人员，及时终止提供经纪服务并向行业协会报备。