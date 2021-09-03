台湾首批BNT疫苗包装盒贴纸有“复必泰”三字

台湾首批BioNTech（BNT）冠病疫苗（也称辉瑞或复必泰疫苗）昨天（2日）运抵台湾。虽悬挂在该批疫苗上的“复必泰”简体字布条在货舱打开前被人取下，但疫苗包装盒贴纸上仍有“复必泰”简体字。

据台湾中时新闻网报道，卫生福利部食品药物管理署提供的照片显示，除了包装盒贴纸上有“复必泰”字样之外，瓶身也有简体字。

台湾首批BioNTech（BNT）冠病疫苗瓶身有简体字。（自由时报/台湾食药署）

台湾政府先前为了绕开中国大陆上海复星的BNT疫苗大中华地区代理权，曾试图与德国原厂接洽但失败，在鸿海等争取授权采购时，官方则要求须由德国原厂制造，外面包装不得有“复必泰”等字样。

但昨天首批运抵台湾的BNT疫苗原本不是要给台湾，故包装上有“复必泰”字样，1日从卢森堡机场装运上机时还挂有“复必泰”布条。

根据桃园机场规定，卸货前须由消毒人员先进货舱消毒，关闭10分钟发挥杀菌作用。但这班疫苗货机抵台后，消毒人员仅喷洒数秒，便有地勤人员钻进机舱，四分钟后机舱门打开，印着“复必泰”简体字的布条不见踪影，被质疑违反《海关缉私条例》规定，在海关尚未查验放行下擅行改装。

陈时中昨天下午在例行记者会被询及此事时说，此事要问海关，“复必泰”布条“是捐赠者约定中没有的东西，捐赠者商量后希望移除，我认为这问题相对单纯”。永龄基金会执行长刘宥彤和台积电证实，布条为厂商首批派送时的宣传惯例，唯事先并未告知，因此要求抵达后移除。