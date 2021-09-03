中国驻美使馆否认芬太尼主要来自中国

中国驻美国大使馆发言人称“美国芬太尼主要来自中国”的说法不实，敦促美方尽快取消对中国相关机构的制裁。

据中国驻美使馆官网报道，发言人称，毒品是全人类的公害。中国政府始终对毒品问题坚持“零容忍”态度，严厉打击制贩毒等各类毒品犯罪。中方对美国人民经历阿片类物质危机也感同身受，近年来一直在依法、坦诚地协助包括美方在内的国际社会应对芬太尼类物质滥用问题。

发言人称，尽管中方拿出巨大善意和诚意、付出巨大努力和牺牲，尽管中美禁毒合作成果有目共睹，但仍然有个别美国政客和媒体不断炒作“美国芬太尼主要来自中国”“中国芬太尼前体经墨西哥向美国流入”等不实内容。甚至杜撰“请求拖延”之说，完全不负责任和违背客观事实。

发言人称，2020年5月22日，在没有任何证据的情况下，美国商务部将中国物证鉴定中心、国家毒品实验室等列入“实体清单”进行制裁，严重影响了中方芬太尼类物质检验鉴定工作，并阻碍了中方芬太尼类物质监测体系的正常运行。中方已通过多种渠道向美方表达严重关切和抗议，这一问题严重影响了中方帮助美方禁毒的良好愿望。中方敦促美方尽快纠正这一错误做法。

发言人称，美芬太尼滥用问题的根源在自身，嫁祸于人无益于问题的解决。美方绝不能一方面感谢中方支持与帮助，另一方面又企图指责污蔑中方，变本加厉负面炒作。希望美方正视自身问题，拿出切实可行的解决办法。

