消息：国泰机组人员无理由不打疫苗将被解雇

消息人士透露，香港国泰航空前天（9月1日）致函未完成冠病疫苗接种的机组人员，通知他们如果在8月31日前没有提交完成接种疫苗或不宜打针的证明，公司将会采取解雇程序。

据香港《明报》报道，国泰航空回应时，并未回答公司是否会解雇没打针的机组人员，但说所有国泰航班本月1日起已由完全接种疫苗的机组人员执勤。

国泰也称，大部分不打针的机组人员有充分医疗理据或正在休长假，而公司会继续留意未打针员工的职务，并评估他们是否能继续受雇为机组人员。

国泰早前已在内部通知中要求机组人员接种冠病疫苗，否则会考虑他们是否可续聘为机组人员。

香港机场管理局已规定，包括航空公司员工在内的特定群组，本月1日起必须打至少一针，并从本月30日起必须完成两针，每七天也须检测一次。

香港职工会联盟总干事蒙兆达认为，国泰的做法不好，感觉是在配合政府的接种指标，并批评港府的接种政策使企业无视雇员个人意愿和健康。

航空同业阵线理事池耀仑认为，雇主应该跟不宜或拒绝打针的员工商讨调职或在家工作等安排，直接解雇是不近人情。

香港劳工处则呼吁雇主考虑为不宜打针的雇员安排其他合适工作，并说《雇佣条例》没有与接种冠病疫苗有关的规定，但雇主一般终止雇佣合约时须按照条例规定，并支付解雇补偿。