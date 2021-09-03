知情人士：恒大被大型信托公司催还贷款

知情人士透露，中国恒大被两家最大的非银债权人要求其立即偿还部分贷款，进一步加大了这个全球债负最重房地产开发商的流动性压力。

彭博社报道，上述两个债权人是信托公司，它们通过发行信托计划向个人投资者筹集资金，是恒大和其它中国开发商重要的一个融资渠道。

报道引述知情人士称，由于担心恒大的财务状况，这些信托公司在过去两个月中向其发出了催款函。信托贷款通常包括一些条款，规定在特定条件下债权人可要求提前还款，如销售目标进展、信用评级遭下调或公司卷入诉讼等。

知情人士说，其中一家信托公司截至目前仅收到恒大欠款的一小部分。具体涉及的贷款规模尚无从知晓。

彭博社指出，这是对银行、影子银行、供应商和购房者负债3050亿美元的恒大，在履行义务上力不从心的最新迹象。这家开发商的债券已大幅下跌，而且其三大上市实体自2月中旬以来合并蒸发的市值超过了1100亿美元。

据报道，信托一直是恒大重要的资金来源；该公司于2019年披露相关数据时，信托资金占到其借款总额的约40%。

虽然去年开发商的信托融资呈放缓之势，但用益信托研究的数据显示，恒大约有460亿元人民币的此类贷款在2021年到期。第四季到期金额约在110亿元人民币。

一位知情人士说，若不还则可能触发至少一家信托要求收回全部贷款，不过目前尚不清楚恒大会如何回应。

恒大本周警告称，如不能如期执行资产出售等措施、维持现有融资或取得必需的新增融资，流动性问题或进一步恶化，可能导致贷款违约及出现对集团造成重大不利影响的诉讼。尽管出售部分优质资产并减价卖房，该公司上半年净利润还是同比下降了29%。物业和电动汽车事业也出现亏损，一些供应商因欠款而暂停了项目建设。